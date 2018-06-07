Минобороны сообщило о спасении второго летчика Су-34

Второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море, обнаружили и спасли вертолетчики Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

«С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Отмечается также, что состояние летчика удовлетворительное.

Как стало известно РЕН ТВ, два истребителя-бомбардировщика Су-34 сцепились в небе, выполняя тренировочный полет. Они столкнулись при отработке взаимодействия в связке «ведущий — ведомый». Уточняется, что самолеты находились в воздухе без боекомплекта.

По данным телеканала, один из самолетов сумел вернуться на аэродром — пилотам удалось посадить воздушное судно на единственном уцелевшем двигателе.

Ранее сообщалось о спасении одного из летчиков потерпевшего крушение истребителя. Мужчину обнаружил экипаж вертолета Ми-8. Пилот находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы.