Процент неандертальской ДНК в нашем геноме не уменьшается

Палеогенетики из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка опубликовали исследование, в котором рассказали, какой процент неандертальской ДНК есть в геноме современных людей.

Прошлые исследования показывали, что с каждым годом этот процент уменьшается, но авторы новой статьи уверены в обратном.

Оказалось, что за последние 45 тысяч лет процент ДНК неандертальцев в геноме Homo sapiens практически не изменился. Ошибка предыдущих исследований была в том, что ученые не учитывали перенос генов между популяциями людей современного типа.

Напомним, что примерно 55 тысяч лет назад, когда Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии, начались межвидовые скрещивания с неандертальцами. В результате таких отношений современные люди, за исключением африканцев, унаследовали 1—2% неандертальской ДНК.

До недавнего времени ученым был доступен единственный полный неандертальский геном, из останков женщины, жившей на Алтае около 50 тысяч лет назад. На этом геноме и строились все исследования, — отметили авторы новой работы.

Два года назад палеогенетики смогли отсеквенировать еще один геном неандерталки, жившей 65—50 тысяч лет назад на территории современной Хорватии. В новом исследовании ученые решили проанализировать сразу два генома для более достоверных данных.

Для этого специалисты создали компьютерную симуляцию переноса генов между неандертальцами и жителями Западной Евразии и миграции генов между различными африканскими и евразийскими популяциями.

Эксперимент показал, что за последние 45 тысяч лет резкого уменьшения неандертальской ДНК в геноме людей современного типа не произошло, но она начинает немного «вымываться» из нашего генома.

Это происходит в участках, которые регулируют синтез белков, больше, чем в последовательностях, непосредственно кодирующих белки.