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Видео: врачи скорой поели в KFC рядом с лежащим без сознания мужчиной

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© vk.com

В Сети появилось видео, где запечатлены врачи скорой помощи, обедающие в ресторане KFC рядом с мужчиной, который лежит на полу без сознания.

Инцидент произошел в подмосковном Одинцово.

«Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая?» — комментирует автор ролика.

На кадрах видно, как медики покидают помещение и проходят мимо лежащего мужчины, полностью его игнорируя. «Скорая помощь!» — с горькой усмешкой замечает один из посетителей.

«Покушали, а потом просто уехали», — пишет автор поста. При этом он добавляет, что этот же наряд скорой вернулся вместе с полицией через 15 минут и все-таки стал оказывать помощь мужчине.

О его дальнейшей судьбе не сообщается.

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Комментарии (5)

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 09:50

    И че ? Да мало ли кто где лежит рядом

  • Есть ответы (2)
  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 10:17

    Фигня какая-то. Тенденцыозная. С целью обгадить медработников.
    Как такое возможно?
    Да легче лёгкого: из контекста непосредстенной *информацыи о реальности* удаляются (или замалчиваются) некоторые ключевые моменты, потом дыры (пробелы в информацыи) заполняются нужными автору интерпретацыями явления, события, случая.
    Таких деятелей Мы называем информацыонными лепилами. Всё масс-медиа Глобуса Земли облеплено такими лепилами.
    И лепят, и лепят, и лепят... горбатого к стенке...
    .
    Грибы.

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 10:22

    Ну, сотрудникам скорой влепят и поделом. А вот почему ни один из посетителей не подошел к лежащему человеку? Или только на смартфон снимать могут? Ведь ВСЕ сидят, едят.... Ужас!

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