Видео: врачи скорой поели в KFC рядом с лежащим без сознания мужчиной
- 18 января 2019, 08:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети появилось видео, где запечатлены врачи скорой помощи, обедающие в ресторане KFC рядом с мужчиной, который лежит на полу без сознания.
Инцидент произошел в подмосковном Одинцово.
«Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая?» — комментирует автор ролика.
На кадрах видно, как медики покидают помещение и проходят мимо лежащего мужчины, полностью его игнорируя. «Скорая помощь!» — с горькой усмешкой замечает один из посетителей.
«Покушали, а потом просто уехали», — пишет автор поста. При этом он добавляет, что этот же наряд скорой вернулся вместе с полицией через 15 минут и все-таки стал оказывать помощь мужчине.
О его дальнейшей судьбе не сообщается.
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