Видео: врачи скорой поели в KFC рядом с лежащим без сознания мужчиной

В Сети появилось видео, где запечатлены врачи скорой помощи, обедающие в ресторане KFC рядом с мужчиной, который лежит на полу без сознания.

Инцидент произошел в подмосковном Одинцово.

«Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает скорая?» — комментирует автор ролика.

На кадрах видно, как медики покидают помещение и проходят мимо лежащего мужчины, полностью его игнорируя. «Скорая помощь!» — с горькой усмешкой замечает один из посетителей.

«Покушали, а потом просто уехали», — пишет автор поста. При этом он добавляет, что этот же наряд скорой вернулся вместе с полицией через 15 минут и все-таки стал оказывать помощь мужчине.

О его дальнейшей судьбе не сообщается.