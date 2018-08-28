Появилось видео борьбы Рыбки с полицейскими при задержании в Шереметьево

В Сети появилось видеозапись задержания гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, известной в Сети как Настя Рыбка, в московском аэропорту Шереметьево, куда она была депортирована из Таиланда вместе с Александром Кирилловым (Алексом Лесли). Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На обнародованных кадрах видно, что Вашукевич отчаянно сопротивляется задержанию и полицейским приходится буквально тащить ее на руках, а затем использовать инвалидную коляску. Как рассказал адвокат задержанной Дмитрий Зацаринский, Лесли и Рыбка пытались вылететь в Белоруссию.

В России Вашукевич и Кириллов были задержаны по подозрению в организации проституции. Им грозит лишение свободы сроком до 6 лет, притом что они уже отсидели по 10 месяцев каждый тайской тюрьме.

В Тайланде Рыбку, Лесли и еще шестерых участников их «секс-тренинга» задержали и судили за организацию услуг сексуального характера в составе преступной группы. Они признали предъявленные обвинения в обмен на возможность выйти из тюрьмы. Накануне суд приговорил участников группы к условным срокам и принял решение об их депортации в Россию.

Напомним, 8 февраля 2018 года, незадолго до своего ареста, Настя Рыбка заявила, что подверглась групповому изнасилованию на яхте олигарха Олега Дерипаски. На следующий день она сообщила, что ее слова об изнасиловании были розыгрышем. Тем не менее, Дерипаска подал на Рыбку и Лесли в суд в России и отсудил по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Находясь в тайской тюрьме, Вашукевич заявила, что располагает записью разговоров Дерипаски, которые якобы могут пролить свет на историю вмешательства России в выборы в США.