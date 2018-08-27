Скончалась 91-летняя путешественница баба Лена из Красноярска

В Красноярске на 92-м году жизни скончалась путешественница Елена Михайловна Ерхова. Баба Лена прославилась на всю Россию в 2017 году, сумев на обычную пенсию посетить в качестве туриста несколько стран.

«Бабушка умерла. Царство небесное», — написала знакомая Ерховой Екатерина Папина в Facebook.



Елена Ерхова в три года потеряла мать, затем осталась круглой сиротой, пережила Великую Отечественную войну, а затем работала на молокозаводе. Мужа у нее тоже нет — от драчливого супруга-алкоголика она сбежала с дочерью на руках. Но на старости лет судьба повернулась к Елене Михайловне лицом — ветеранская пенсия и надбавки за возраст вкупе с хорошим самочувствием позволили совершить первые поездки, встретить добрых людей и прославиться.

Благодаря спонсорам, среди которых был певец Николай Басков, 90-летие баба Лена встретила на яхте в Карибском море, получив в подарок поездку к дельфинам и ламантинам в Доминикану. В итоге ей удалось посетить более десяти стран.

По данным «ТВК Красноярск», в декабре 2018 года у нее диагностировали рак 4 стадии. Состояние Ерховой резко ухудшилось и ее госпитализировали в онкоцентр.

В последние два года на путешественницу неоднократно обращали внимание российские и зарубежные СМИ. Два года назад Елена Михайловна дала большое интервью одной из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором рассказала о своей тяжелой, но необыкновенной жизни.