В Эстонии предложили в 8 раз увеличить штраф за незнание госязыка

Депутаты Эстонского парламента поддержали законопроект своего коллеги Тармо Круузимяэ, предложившего увеличить штрафы за нарушение закона о государственном языке с 640 до 5120 евро. Такие данные в четверг, 17 января, приводит «Интерфакс».

На данный момент инициатива представителя партии «Отечество» успешно прошла первое чтение в парламенте.

Мы очень быстро переходим на подходящий им язык, показывая, какие мы интеллигентные люди. В то же время мы, являясь интеллигентными людьми, могли бы понять, что этим людям нужна каждодневная языковая практика, а если мы сами переходим на другой язык, то тем самым оказываем им медвежью услугу. Я не жесткий, а очень гибкий и дружелюбный, и многие ценят и уважают меня за то, что я помогаю этим людям изучать эстонский язык, — прокомментировал документ автор поправок.

Как сообщает агентство, в новой версии законопроекта, ужесточающего наказание за неиспользование эстонского языка на рабочем месте, Тармо Круузимяэ, уже вносивший на рассмотрение депутатов аналогичные поправки, предлагает увеличить штраф, налагаемый на работодателей.



Речь об увеличении санкции, налагаемой на отдельных сотрудников (сейчас она также составляет 640 евро — около 49 тысяч рублей) в документе не идет.

Напомним, закон о языке действует в Эстонии с 2011 года. В частности, им регламентируется процедура контроля за уровнем владения национальным языком, а также содержится пункт об обязательном экзамене для сотрудников эстонских предприятий, не прошедших «лингвистическую инспекцию».