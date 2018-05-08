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На спутнике Сатурна впервые засекли метановый дождь

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  • 17 января 2019, 18:40
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Астрономы рассказали об удивительном открытии: на спутнике Сатурна Титане впервые зафиксировали летний дождь на Северном полушарии.

Эти данные помог обнаружить космический зонд «Кассини», который завершил свою миссию 15 сентября 2017 года.

Несмотря на то, что работа аппарата завершилась, многие данные ученые смогли расшифровать лишь недавно. Оказалось, что во время одного из облетов спутников Сатурна зонд зафиксировал дождь на Титане.

Осадки выпадали на Северном полушарии спутника во время летнего сезона, отметили ученые.

«Кассини» с 2004 года находится на орбите Титана, поскольку его атмосфера схожа с земной, а также на нем существует жидкость на поверхности — это делает космический объект интересным для изучения со стороны ученых, — рассказали авторы исследования.

Осадки на Северном полушарии Титана

Недавно астрономы добрались до снимков, которые сделал «Кассини» 7 июня 2016. Фотография была сделана при помощи визуального и инфракрасного картографического спектрометра.

В ходе исследования ученые зафиксировали сильное мерцание в северной части Титана — оно стало следствием отражающихся в атмосферу осадков.

Специалисты предполагают, что дожди на Титане не похожи на осадки нашей планете. Скорее всего, вместо воды на поверхность Титана выпадает метан, который испаряется через 7,5 лет — ровно столько времени длится на спутнике Сатурна один сезон.

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