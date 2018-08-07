Путин показал президенту Сербии отечественный лимузин

Владимир Путин прокатил своего сербского коллегу Александра Вучича на отечественном лимузине Aurus. Торжественная встреча двух лидеров состоялась в четверг в аэропорту Белграда, где сегодня приземлился самолет российского президента, сообщает kp.ru.

На появившемся в Сети видео Александр Вучич встречает Путина в аэропорту. В этот момент около трапа президентского самолета присутствует почетный караул. Поприветствовав друг друга, лидеры двух государств садятся в поданный на аэродром российский лимузин.

Кадры торжественного мероприятия опубликовал телеканал «360».

Примечательно, что рабочий визит в Белград стал первой официальной рабочей поездкой российского президента в 2019 году.

Путину и Вучичу предстоит подписать ряд официальных документов, а также обсудить «текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений».

Кроме того, по информации портала NEWS.ru, сербский лидер планирует подарить Путину щенка шарпланинской овчарки.

Напомним, первую официальную поездку на лимузине Aurus, созданном в рамках проекта «Кортеж», Владимир Путин совершил во время своей инаугурации в мае 2018 года. Помимо официального автомобиля первого лица государства, на аналогичной платформе будут созданы классический седан и внедорожник.