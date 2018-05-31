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Художник сделал потрясающие портреты исчезающих видов животных

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  • 17 января 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Искусство несёт не только эстетическую функцию, но играет важную социальную роль. Через своё творчество мастера привлекают внимания ко многим мировым проблемам. Шведский художник Андреас Хэгквист (Andreas Häggkvist) решил с помощью своих работ рассказать миру об исчезающих видах животных и подчеркнуть необходимость беречь природу.

«Визуальные образы, как и музыка, зачастую трогают нас гораздо больше, чем просто слова. Используя силу искусства, художники могут задавать движение реально важным делам», — рассказал иллюстратор о серии своих впечатляющих портретов животных, призванных побудить зрителей задуматься о происходящем на нашей планете. 

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