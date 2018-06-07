найти ×
   
  • USD -0.32
    66.44
  • EUR -0.50
    75.63
СохранитьСохранено0
×

005274

Создана реалистичная модель движений рептиломорфов

Small 8c0837760a
  • 17 января 2019, 15:51
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых из Германии, Швейцарии и Великобритании создала компьютерную симуляцию, показывающую движение древних четвероногих из пермского периода.

Ученые исследовали окаменелости вида Orobates pabsti и с помощью современных технологий воссоздали движения животного. Оказалось, что древние рептиломорфы уже не ползали, помогая себе лапами, а ходили.

Чтобы показать движения животного, ученые создали механическое существо по имени OroBOT, у которого строение костей, позвоночника и конечностей были идентичны виду Orobates pabsti.

Авторы исследования пояснили, что вид Orobates pabsti — в некотором роде родоначальник амниотов, группы позвоночных, в которую входят млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся. Сам он еще не относится к этой группе, но он представитель той эволюционной ветви, что привела к выделению амниотов.

Для создания компьютерной модели использовались только останки животных этого вида, отмечают ученые.

Сначала мы построили компьютерную модель движений рептиломорфа с правдоподобными для строения его костей диапазонами движений позвоночника и конечностей. Далее превратили ее в динамическую модель, добавив в нее данные изучения сохранившихся следов этих животных, а также видеорентген движений современных амфибий и рептилий, — рассказали исследователи.

Интересно, что такая технология часто используется в кинематографе для создания героев фантастических фильмов.

Результаты исследования оказались неожиданными для ученых, так как считалось, что на данном этапе развития животные умели только ползать, как современные ящерицы. Согласно полученным данным, рептиломорфы были больше похожи на современных четвероногих и держались уже дальше от земли.



Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
804462читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9145196читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90180013читать позжечитаю позже

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете07 июня 2018

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

3016353читать позжечитаю позже