Создана реалистичная модель движений рептиломорфов

Международная группа ученых из Германии, Швейцарии и Великобритании создала компьютерную симуляцию, показывающую движение древних четвероногих из пермского периода.

Ученые исследовали окаменелости вида Orobates pabsti и с помощью современных технологий воссоздали движения животного. Оказалось, что древние рептиломорфы уже не ползали, помогая себе лапами, а ходили.

Чтобы показать движения животного, ученые создали механическое существо по имени OroBOT, у которого строение костей, позвоночника и конечностей были идентичны виду Orobates pabsti.

Авторы исследования пояснили, что вид Orobates pabsti — в некотором роде родоначальник амниотов, группы позвоночных, в которую входят млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся. Сам он еще не относится к этой группе, но он представитель той эволюционной ветви, что привела к выделению амниотов.

Для создания компьютерной модели использовались только останки животных этого вида, отмечают ученые.

Сначала мы построили компьютерную модель движений рептиломорфа с правдоподобными для строения его костей диапазонами движений позвоночника и конечностей. Далее превратили ее в динамическую модель, добавив в нее данные изучения сохранившихся следов этих животных, а также видеорентген движений современных амфибий и рептилий, — рассказали исследователи.

Интересно, что такая технология часто используется в кинематографе для создания героев фантастических фильмов.

Результаты исследования оказались неожиданными для ученых, так как считалось, что на данном этапе развития животные умели только ползать, как современные ящерицы. Согласно полученным данным, рептиломорфы были больше похожи на современных четвероногих и держались уже дальше от земли.





