«Мертвая рука» России оказалась уязвима для ядерных сил США

Заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», также известный как «Мертвая рука», не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного удара по позициям военных США.

«Он способен довести команду только до наземных комплексов и самолетов стратегической авиации. А ракетные подлодки стратегического назначения, находясь в подводном положении, не смогут принять команду на пуск своих баллистических ракет. Кроме того, ракеты „Периметра“ расположены, судя по открытым данным, в шахтных пусковых установках, а значит, могут сами оказаться уничтоженными в первом же „обезглавливающем“ ударе. Так что и система управления не вполне гарантированно может обеспечить нанесение ответного, даже ответно-встречного», — пишет Сивков в статье для издания «Военно-промышленный курьер».



В связи с этим возникает необходимость модернизации системы управления для повышения боевой устойчивости стратегического ядерного оружия, подчеркивает военный эксперт.



«Располагая возможностью успешного контрсилового маневра, „горячие головы“ в США могут в критической обстановке решиться на превентивный ядерный удар. Американская элита получит неоспоримое мировое господство, одновременно сократив число лишних ртов среди собственного населения», — заключает Константин Сивков.

Ранее похожие мысли высказывал бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин. По мнению Есина, «Периметр» не позволяет российским военным чувствовать себя в безопасности в условиях развертывания в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками. «Система „Периметр“ функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — считает генерал.



Как сообщал «Ридус», в кругу военных специалистов активно обсуждается сценарий начала ядерной войны между Россией и США. К примеру, Константин Сивков считает, что обмену ядерными ударами будет предшествовать длительный период ведения боевых действий обычным оружием, и предлагает сдерживать американских ястребов ядерными бомбами гиперкалибра и всесторонним развитием ракетного вооружения.