Правительство Британии прошло по острию ножа

Правительство под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй пережило голосование по вотуму недоверия. О недоверии правительству заявили 306 парламентариев при необходимом минимуме в 320 голосов. Таким образом оппозиции не удалось добиться отставки Мэй.

«За заседанием в Вестминстере следил буквально весь Альбион. Тереза Мэй держалась уверенно, иногда саркастически улыбалась, пробовала шутить (правда, не пританцовывала). Будто не было сокрушительного поражения за день до этого, когда в этом же зале палаты общин с треском провалился ее план брексита — выхода страны из ЕС», — сообщает kp.ru.



После объявления итогов голосования Тереза Мэй заявила, что рада результату и готова продолжать работу по обеспечению достойных условий выхода Великобритании из состава ЕС.

Напомним, голосование о доверии правительству Мэй состоялось из-за того, что накануне с треском провалился правительственный план по Brexit. Против него проголосовали 432 парламентария, а поддержали лишь 202.

Теперь Великобритании придется либо выйти из ЕС без соглашения, либо добиться перенесения даты Brexit, либо за оставшиеся до нее 73 дня Мэй может попробовать уговорить Брюссель на более выгодные для Лондона условия. Правда, там неоднократно заявляли, что ни на какие уступки идти не намерены.



Как сообщал «Ридус», одним из важных для России следствий политического кризиса в Великобритании является неспособность Лондона применять антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей». Поправка Магнитского, которая является частью британского закона о санкциях, не будет введена в действие, пока Великобритания не выйдет из ЕС, а этот процесс грозит затянуться еще на два года, а то и вообще пойти вспять.

