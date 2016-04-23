Завуч надавала пощечин пятикласснице за рисунки на уроке

В Тольятти завуч побила школьницу на уроке за нарушение дисциплины. Одноклассницы девочки сняли «воспитательный процесс» на смартфон и выложили в Сеть, так что возможность оценить поведение сторон в конфликте получило неограниченное число желающих.

«По словам автора ролика, учительница по биологии несколько раз ударила школьницу по лицу, потому что она рисовала на уроке», — передает РЕН ТВ.

«Вы с ума сошли?», — отвечает девочка на пощечины. «Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица», — говорит завуч.

Напомним, в Северодвинске в похожем случае руководство школы отстранило от работы учительницу физкультуры после появления в интернете видео, где она избивает детей скакалкой.

На днях случилась другая резонансная история, когда в Сызрани ученик восьмого класса ударил учительницу физкультуры. Конфликт произошел прямо на уроке, когда школьники играли в волейбол. Агрессивный восьмиклассник пришел выяснять отношения к учащемуся девятого класса, напал на него и избил. За мальчика заступилась молодая учительница физкультуры, за что получила удар по голове и сотрясение мозга.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какую опасность для детей представляет травля в школе.