Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Суд в Харькове арестовал выдворенную из России украинскую журналистку Елену Бойко, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Галину Перфильеву.

По словам юриста, в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Призывы к нарушению территориальной целостности страны».

«Когда мы с ней говорили в последний раз, ее везли в суд Харькова для избрания меры пресечения. Суд арестовал ее, после чего моя доверительница будет отправлена в СИЗО Львова», приводит агентство слова Перфильевой.

В настоящее время Бойко уже отправили во Львов, отмечает kp.ru.

Как сообщал «Ридус», Елена Бойко была выдворена за пределы России за нарушение миграционного законодательства России.

В декабре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Бойко (ее настоящая фамилия Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в России.



На Украине журналистке грозит преследование за ее политические взгляды: на российском телевидении Бойко неоднократно выступала с критикой Петра Порошенко и в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

