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Северный магнитный полюс сдвинулся в сторону Сибири

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© nasa.gov

Северный магнитный полюс Земли находится в постоянном движении, а в настоящее время сдвигается от Канады в сторону Сибири, завили ученые из Колорадского университета в Боулдере и американского Национального центра экологической информации, сообщает журнал Nature.

Специалисты отмечают, что межу магнитными и географическими полюсами, которые, как известно, не совпадают, есть угол, который периодически меняется.

По их мнению, из-за этого возможны серьезные сбои в системах навигации и связи, так как месторасположение магнитного полюса меняется крайне быстро.

Исследователи полагают, что подобные изменения могут быть связаны с повышенной активностью в глубине планеты.

Жидкость, вспенивающаяся в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется со временем по мере изменения глубинных потоков, отмечается в статье журнала.

Ранее «Ридус» сообщал, что ученые заявили об изменении орбиты Земли. Специалисты из Ратгерского университета провели исследование, в ходе которого доказали, что каждые 405 тысяч лет орбита Земли удлиняется. Это происходит из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры.

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