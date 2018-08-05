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16 стоковых фото, которые шутники превратили в юмористические мемы

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  • 16 января 2019, 20:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Кажется, на фотостоках можно найти изображение чего угодно. От снимков продуктов на белом фоне до людей с разнообразными эмоциями. А некоторые фотографии уходят в народ и становятся мемами, уж слишком говорящие на них лица. Главное — придумать смешную надпись, объясняющую то, что происходит на фото. И интернет-шутники успешно с этим справляются!

Собрали для вас самые весёлые стоковые кадры, которые превратили в мемы. И спорим, что вы не сможете не засмеяться!

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