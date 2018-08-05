16 стоковых фото, которые шутники превратили в юмористические мемы

Кажется, на фотостоках можно найти изображение чего угодно. От снимков продуктов на белом фоне до людей с разнообразными эмоциями. А некоторые фотографии уходят в народ и становятся мемами, уж слишком говорящие на них лица. Главное — придумать смешную надпись, объясняющую то, что происходит на фото. И интернет-шутники успешно с этим справляются!

Собрали для вас самые весёлые стоковые кадры, которые превратили в мемы. И спорим, что вы не сможете не засмеяться!