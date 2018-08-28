США подтвердили гибель четырех солдат при теракте в Сирии

Четыре американских солдата погибли в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Кроме того, отмечается, что во время теракта были ранены трое американских военнослужащих.

Ранее новостной сайт, связанный с «Исламским государством» *, опубликовал заявление, в котором говорится, что террорист-смертник с поясом шахида атаковал в Манбидже патруль международной коалиции, возглавляемой США, отмечает агенство.

Как сообщает арабский телеканал Al-Hadath, в результате взрыва в Манбидже погибли как минимум 15 человек. По данным СМИ, взрыв прогремел в центре города внутри или возле ресторана, рядом с которым находились солдаты коалиции.

Как писал «Ридус», Трамп объявил о том, что США приступили к полному выводу войск из Сирии, 19 декабря 2018 года. Из-за несогласия с этим решением президента в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

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* Запрещенная в России террористическая организация