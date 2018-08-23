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В центре Москвы установят памятник погибшим журналистам

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© Артем Коротаев/ТАСС

В центре столицы будет установлен монумент журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, памятник установят до конца 2020 года в сквере около Центрального дома журналиста со стороны Арбатской площади.

Изготовление скульптуры и постамента профинансирует Союз журналистов Москвы, работы по установке памятника и благоустройство прилегающей к нему территории будут проведены за бюджетные деньги в рамках столичной государственной программы «Развитие городской среды».

С начала 1990-х годов при исполнении своих профессиональных обязанностей погибли более 300 российских журналистов.

В апреле 2018 года при странных обстоятельствах погиб журналист из Екатеринбурга Максим Бородин, писавший о «ЧВК Вагнера»

В июле 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли три российских журналиста: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Как писал «Ридус», журналисты отправились в ЦАР снимать документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».

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