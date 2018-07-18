найти ×
   
  • USD -0.32
    66.76
  • EUR -0.81
    76.14
СохранитьСохранено0
×

201534

Тест: На какое природное явление похож ваш характер?

Small dd3dc5f883
  • 16 января 2019, 16:10
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире существует множество природных явлений, которые не перестают удивлять человечество: от освежающего дождика до разрушительных цунами, от сказочной снежной метели до шокирующего огненного торнадо. Узнайте, какому из природных явлений соответствует ваш характер, честно ответив на вопросы теста.

Результатами поделитесь в комментариях, а тестом отправьте друзьям и знакомым.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
281835283читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
82212010читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

6148749читать позжечитаю позже

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата18 июля 2018

Ученые нашли полезное применение кофейному аромату.

9261700читать позжечитаю позже