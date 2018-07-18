Тест: На какое природное явление похож ваш характер?

В мире существует множество природных явлений, которые не перестают удивлять человечество: от освежающего дождика до разрушительных цунами, от сказочной снежной метели до шокирующего огненного торнадо. Узнайте, какому из природных явлений соответствует ваш характер, честно ответив на вопросы теста.

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