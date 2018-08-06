В Египте найдены гробницы Римской эпохи
- 16 января 2019, 18:22
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Египетские археологи, проводившие раскопки в районе города Мут в оазисе Дахла на западе страны, нашли две гробницы римского периода (30 год до нашей эры — 312 год нашей эры).
Сообщается, что помещения отлично сохранились, и ученые смогут восстановить не только внутренний декор гробниц, но и исследовать погребальный инвентарь.
От первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями, которая спускается к запечатанному входу. Там мы обнаружили погребальные комнаты, сделанные из обожженных кирпичей и известняка, — рассказал глава Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири.
После вскрытия гробницы археологи обнаружили ритуальный алтарь, а также погребальную утварь.
Вторая гробница сохранилась чуть лучше, поэтому ученые смогли рассмотреть настенные росписи, изображающие сцены бальзамирования и мумификации умерших.
Гробница располагалась восточнее первого погребения, и в ней также сохранились погребальные помещения, камеры и стол для подношений.
По словам представителей министерства по делам памятников древности Египта, работы в районе города Мут продолжаются с 2002 года. Археологи к настоящему моменту обнаружили уже порядка десяти гробниц, относящихся к разным периодам истории Египта и находящихся в разной степени сохранности.
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