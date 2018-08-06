В Египте найдены гробницы Римской эпохи

Египетские археологи, проводившие раскопки в районе города Мут в оазисе Дахла на западе страны, нашли две гробницы римского периода (30 год до нашей эры — 312 год нашей эры).

Сообщается, что помещения отлично сохранились, и ученые смогут восстановить не только внутренний декор гробниц, но и исследовать погребальный инвентарь.

От первой гробницы уцелела лестница с двадцатью ступенями, которая спускается к запечатанному входу. Там мы обнаружили погребальные комнаты, сделанные из обожженных кирпичей и известняка, — рассказал глава Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафы Вазири.

После вскрытия гробницы археологи обнаружили ритуальный алтарь, а также погребальную утварь.

Вторая гробница сохранилась чуть лучше, поэтому ученые смогли рассмотреть настенные росписи, изображающие сцены бальзамирования и мумификации умерших.

Гробница располагалась восточнее первого погребения, и в ней также сохранились погребальные помещения, камеры и стол для подношений.

По словам представителей министерства по делам памятников древности Египта, работы в районе города Мут продолжаются с 2002 года. Археологи к настоящему моменту обнаружили уже порядка десяти гробниц, относящихся к разным периодам истории Египта и находящихся в разной степени сохранности.