Создан новый противозачаточный пластырь

Ученые из Технического университета Джорджии создали новый способ предохранения от нежелательной беременности — безболезненный неинвазивный пластырь с микроиглами для контрацепции.

Согласно описанию, пластырь достаточно приклеивать на кожу раз в месяц всего на пять секунд.

Пластырь обеспечит женщине месячную контрацепцию, уверены разработчики.

Сейчас существует множество разработок пластырей с микроиглами для точечной доставки лекарств в организм человека. Как правило, микроиглы с лекарством остаются в коже и постепенно растворяются, доставляя лекарство к пораженному участку тела, — рассказали ученые.

В своем исследовании разработчики использовали эту технологию, чтобы создать длительную контрацепцию. У них получился небольшой пластырь с мини-иглами, которые изготовлены из полимеров и активного вещества левоноргестрела.

Наклеивая пластырь, игры проникают под кожу и растворяются в крови и в течение месяца защищают от нежелательной беременности. Сообщается, что метод абсолютно безболезненный.

Ученые уже провели первые исследования на лабораторных крысах. Согласно экспериментам, 100 микроигл достаточно, чтобы повысить уровень левоноргестрела в крови грызунов для уровня, необходимого для контрацептивного эффекта.

Мы еще не знаем, как противозачаточные пластыри с микроиглами будут работать на людях. Поскольку мы используем хорошо зарекомендовавший себя контрацептивный гормон, то надеемся, что пластырь станет эффективным противозачаточным средством, - поделились ученые.

Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям.