Почему рак тасманского дьявола заразен
- 16 января 2019, 11:57
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Группа исследователей из Исследовательского института CeMM и Венского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, почему рак тасманского дьявола заразен.
Напомним, что тасманские дьяволы — единственные животные на планете, чьи опухоли начали передаваться от особи к особи, и долгое время оставалось загадкой, почему так происходит.
В новом исследовании специалисты попытались объяснить этот процесс. Как правило, злокачественная опухоль развивается из клеток отдельно взятого организма и не передается другим индивидам, но у тасманских дьяволов она заразна.
Например, лицевая опухоль тасманского дьявола стала передаваться от одного животного к другому, из-за чего популяция животных резко сократилась почти на 90%.
Как показало исследование, рак передавался через укусы, а все собранные образцы опухолей генетически почти идентичны друг другу, что, по-видимому, говорит о происхождении из одной клетки прародителя.
Когда мы это выяснили, оставалось непонятным, как именно наступает момент заражения. Тогда мы сделали моделирование заболевания у лабораторных мышей, — пояснили авторы работы.
Современный метод исследования помог обнаружить, что рецепторы раковых клеток, названные ERBB, запускают цепную реакцию внутри клетки, которая приводит к активации белка STAT3.
Этот белок начинает менять свой генетический код, из-за чего опухолевые клетки становятся невидимыми для иммунной системы и начинают быстро расти.
Помимо этого, ученые также смогли снизить скорость химических реакций в рецепторе ERBB, что остановило всю последующую цепь реакций и позволило уничтожить раковые клетки. На основе этого открытия специалисты планируют создать лекарство, которое спасет тасманских дьяволов.
Наше исследование будет полезно не только для животных, но и для людей, ведь 99,1% белка тасманского дьявола идентичны белкам человека. Возможно, результаты этих исследований отразятся на поисках методов лечения рака у людей, — заключили специалисты.
Войти через социальные сети: