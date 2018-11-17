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Почему рак тасманского дьявола заразен

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  • 16 января 2019, 11:57
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Группа исследователей из Исследовательского института CeMM и Венского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, почему рак тасманского дьявола заразен.

Напомним, что тасманские дьяволы — единственные животные на планете, чьи опухоли начали передаваться от особи к особи, и долгое время оставалось загадкой, почему так происходит.

В новом исследовании специалисты попытались объяснить этот процесс. Как правило, злокачественная опухоль развивается из клеток отдельно взятого организма и не передается другим индивидам, но у тасманских дьяволов она заразна.

Например, лицевая опухоль тасманского дьявола стала передаваться от одного животного к другому, из-за чего популяция животных резко сократилась почти на 90%.

Как показало исследование, рак передавался через укусы, а все собранные образцы опухолей генетически почти идентичны друг другу, что, по-видимому, говорит о происхождении из одной клетки прародителя.

Когда мы это выяснили, оставалось непонятным, как именно наступает момент заражения. Тогда мы сделали моделирование заболевания у лабораторных мышей, — пояснили авторы работы.

Современный метод исследования помог обнаружить, что рецепторы раковых клеток, названные ERBB, запускают цепную реакцию внутри клетки, которая приводит к активации белка STAT3.

Этот белок начинает менять свой генетический код, из-за чего опухолевые клетки становятся невидимыми для иммунной системы и начинают быстро расти.

Помимо этого, ученые также смогли снизить скорость химических реакций в рецепторе ERBB, что остановило всю последующую цепь реакций и позволило уничтожить раковые клетки. На основе этого открытия специалисты планируют создать лекарство, которое спасет тасманских дьяволов.

Наше исследование будет полезно не только для животных, но и для людей, ведь 99,1% белка тасманского дьявола идентичны белкам человека. Возможно, результаты этих исследований отразятся на поисках методов лечения рака у людей, заключили специалисты.
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