Директор «ЖКХ Контроля» разрешила не оплачивать часть коммунальных услуг

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева выступила с разъяснениями, за какие коммунальные услуги владельцы квартир в России имеют право не платить, а за какие — обязаны при любых обстоятельствах.

«Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать», — заявила Разворотнева «Российской газете».



То же самое, по ее словам, касается водоотведения и индивидуального потребления электроэнергии. За них при своевременном уведомлении управляющей организации о своем проживании по другому адресу также можно не платить.

При этом за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление собственники квартир обязаны платить в любом случае, даже если никогда не переступали порог приобретенного жилья.



Более того, управляющие организации имеют законное право начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом в том случае, если жильцы более шести месяцев не сдавали показания приборов учета.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какой будет средняя стоимость «мусорной строчки» в платежках за квартиру и насколько подорожали услуги ЖКХ с 1 января 2019 года.