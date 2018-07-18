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Зампред ЦБ обвинил русские сказки в финансовой неграмотности россиян

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© Станислав Красильников/ТАСС

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что русские сказки про золотую рыбку и исполняющую желания щуку сформировали у россиян веру в возможность разбогатеть без большого труда. Необычное заявление прозвучало в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо», — приводит аргументы Швецова агентство городских новостей «Москва».

«Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно», — добавил Швецов.

Ради повышения финансовой культуры Россиян Сергей Швецов предложил поменять сюжет сказок и активно заниматься повышением финансовой грамотности.

Напомним, осенью 2018 года Министерство просвещения РФ и Банк России представили программу «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».В рамках подписанного в 2017 году соглашения между Министерством образования и науки России и Центральным банком курсы повышения финансовой грамотности будут внедрятся в учебные заведения на всех уровнях образования от детского сада до вуза.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что российской экономике принесет возвращение Банка России на валютный рынок, почему удорожание ипотеки является хорошей новостью, и из-за чего россияне больше не верят в свое светлое финансовое будущее.

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