Назван виновник страшного ДТП под Воронежем

В полиции назвали виновника страшной аварии в Нижнедевицком районе Воронежской области на 166-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск».

«По предварительным данным, водитель Lexus на справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями: Toyota Land Cruiser и Kia Rio. После удара иномарки загорелись. Погибли все находившиеся в автомобилях люди, семь человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Автомобилем Lexus управлял водитель директора Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) Александра Тищенко по имени Василий Юмашев. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Металлоинвест», в который входит ОЭМК.

В 2001 году Александр Тищенко был удостоен звания «Почётный металлург», в 2010 году — «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2014 году — «Заслуженный работник Металлоинвеста».

Водитель Василий Юмашев работал на ОЭМК с 2000 года и характеризовался как безупречный и ответственный профессионал.

В 2018 году в России произошло 1ЗЗ 20З автомобильных аварии, в которых были ранены 168 146 человек, а погибли 16 600 человек, в том числе 582 ребенка. Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему несоблюдение правил дорожного движения оказывается смертельно опасно как для самого нарушителя, так и для остальных участников движения.