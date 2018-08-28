Великобритания осталась без плана по Brexit

Депутаты британского парламента подавляющим большинством голосов отвергли план правительства Терезы Мэй о выходе страны из Евросоюза. Против него проголосовали 432 парламентария, а поддержали лишь 202.



Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, ранее предлагавший провести голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй, после провала правительственного плана по Brexit получил шанс реализовать свою угрозу.

Теперь Великобритании придется либо выйти из ЕС без соглашения, либо добиться перенесения даты Brexit, либо за оставшиеся до нее 73 дня Мэй может попробовать уговорить Брюссель на более выгодные для Лондона условия. Правда, там неоднократно заявляли, что ни на какие уступки идти не намерены.

Напомним, согласно результатам недавних опросов, Великобритания расколота вопросом по Brexit на две примерно равные части. Если раньше среди англичан было больше сторонников выхода страны из ЕС, то теперь число противников Brexit выросло до 52%. На настроениях общественности могло сказаться интенсивное обсуждение издержек этого процесса, особенно по части внешней торговли и проблем с ирландской границей.



Как сообщал «Ридус», одним из важных для России следствий политического кризиса в Великобритании является неспособность Лондона применять антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей». Поправка Магнитского, которая является частью британского закона о санкциях, не будет введена в действие, пока Великобритания не выйдет из ЕС.

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года независимо от итогов противостояния правительства и парламента, но после этого наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Таким образом, введение санкций может быть отложено на два года.