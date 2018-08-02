На Урале сотрудница почты отчитала женщину за коляску с ребенком

Сотрудница почтового отделения в городе Каменске-Уральском Свердловской области отчитала посетительницу за то, что та зашла в помещение почты с детской коляской.

Испытав полное недоумение, женщина по имени Олеся рассказала о произошедшем казусе в видеоролике и выложила его в соцсети.

По ее словам, инцидент произошел в отделении связи по адресу ул. Карла Маркса, 71, куда она пришла отправлять посылку.

«Здесь есть пандус для колясок. Зашла на почту с коляской с ребенком», — уточнила Олеся.

Однако сотруднице почты это не понравилось, и она сделала посетительнице замечание, объявив, что вход на почту с колясками запрещен.

На вопрос Олеси, где это написано, сотрудница ответила: «А где написано, что разрешено?».

В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области осудили действия сотрудницы и сообщили URA.RU о том, что она привлечена к дисциплинарной ответственности, а с каждым работником отделения почтовой связи проведена разъяснительная беседа по соблюдению норм и стандартов клиентского сервиса.

Кроме того, руководство почтамта принесло извинения за некорректное поведение своего работника.