На Урале сотрудница почты отчитала женщину за коляску с ребенком
- 15 января 2019, 19:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудница почтового отделения в городе Каменске-Уральском Свердловской области отчитала посетительницу за то, что та зашла в помещение почты с детской коляской.
Испытав полное недоумение, женщина по имени Олеся рассказала о произошедшем казусе в видеоролике и выложила его в соцсети.
По ее словам, инцидент произошел в отделении связи по адресу ул. Карла Маркса, 71, куда она пришла отправлять посылку.
«Здесь есть пандус для колясок. Зашла на почту с коляской с ребенком», — уточнила Олеся.
Однако сотруднице почты это не понравилось, и она сделала посетительнице замечание, объявив, что вход на почту с колясками запрещен.
На вопрос Олеси, где это написано, сотрудница ответила: «А где написано, что разрешено?».
В Управлении федеральной почтовой связи по Свердловской области осудили действия сотрудницы и сообщили URA.RU о том, что она привлечена к дисциплинарной ответственности, а с каждым работником отделения почтовой связи проведена разъяснительная беседа по соблюдению норм и стандартов клиентского сервиса.
Кроме того, руководство почтамта принесло извинения за некорректное поведение своего работника.
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