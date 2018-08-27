Опубликован первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
- 15 января 2019, 17:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Кинокомпания Sony представила первый трейлер фильма, рассказывающего о новых приключениях Человека-паука.
На сей раз действие будет разворачиваться в Европе, куда Питер Паркер отправится на летние каникулы вместе с друзьями.
В итоге Паркеру придется вновь облачиться в костюм супергероя, чтобы помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.
Чтобы спасти мир от новой угрозы, Человеку-пауку также предстоит объединиться с загадочным Мистерио, которого сыграл Джейк Джилленхол.
Главную роль, как и в фильме 2017 года «Человек-паук: Возвращение домой», исполнил Том Холланд.
Сиквел появится на экранах России 4 июля.
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