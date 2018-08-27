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Опубликован первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

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© кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Кинокомпания Sony представила первый трейлер фильма, рассказывающего о новых приключениях Человека-паука.

На сей раз действие будет разворачиваться в Европе, куда Питер Паркер отправится на летние каникулы вместе с друзьями.

В итоге Паркеру придется вновь облачиться в костюм супергероя, чтобы помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Чтобы спасти мир от новой угрозы, Человеку-пауку также предстоит объединиться с загадочным Мистерио, которого сыграл Джейк Джилленхол.

Главную роль, как и в фильме 2017 года «Человек-паук: Возвращение домой», исполнил Том Холланд.

Сиквел появится на экранах России 4 июля.

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