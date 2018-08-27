Названы программы российского ТВ с самым высоким рейтингом

В 2018 году наибольшей популярностью у российских телезрителей пользовались прямые трансляции матча чемпионата мира по футболу.

Первое место занял показанный Первым каналом матч ¼ финала между сборными России и Хорватии. Его рейтинг — 20,2%, а доля телезрителей — 63,6%.

На следующих трех позициях расположились игры российских футболистов с испанцами и египтянами, а также финал ЧМ-2018 с участием сборных Франции и Хорватии.

Как сообщает ФАН со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, замыкает пятерку лидеров новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное Первым каналом, который в итоге оказался самым «смотрибельным» в 2018 году. В топ-100 уникальных программ на его счету 55 позиций.

По этому показателю телеканал «Россия-1» занимает второе место с 38 позициями.

Примечательно, что в сотню лучших не попали ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!», отмечает издание.

Ранее сообщалось, что трансляция матча Россия — Испания установила рекорд на украинском ТВ.