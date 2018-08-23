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В школах будут готовить детей к падению астероидов

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  • 15 января 2019, 17:04
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о том, что в школах могут появиться курсы гражданской обороны для обучения детей действиям при падении астероидов.

С этим предложением Сергеев обратился к Минпросвещению. Предложение также поддержал научный руководитель Института космических исследований Лев Зелёный.

Сейчас вместо гражданской обороны есть курс обеспечения безопасности жизнедеятельности. Мы можем в постановлении сказать, что [необходимо] обратиться в Министерство просвещения, чтобы совместно обсудить вопрос минимизации ущерба от космических угроз, — цитирует Сергеева агентство РИА Новости.

Пока что никаких конкретных планов на внедрение этой программы в школы нет. Эксперты уверяют, что такое нововведение будет не только интересным для учеников, но и полезным, так как на Землю уже неоднократно падали космические тела астероидных размеров.

Только в 2018 году с нашей планетой сблизились 34 астероида, размер которых превышает 100 метров.

Напомним, что к крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно около 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы.

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