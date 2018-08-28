В Роскосмосе не знают причин выхода из строя его спутников

Представитель Роскосмоса Юрий Макаров, выступая на заседании президиума Российской академии наук (РАН), заявил, что госкорпорация не всегда располагает точными сведениями о причинах выхода из строя своих спутников.

Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем, — отметил Макаров.

По его словам, точную причину могла бы указать система мониторинга космического пространства.

«В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», — приводит слова представителя Роскосмоса РИА Новости.

Тем не менее в России тоже создается такая система, отметил Макаров. Первый ее элемент — Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая функционирует с 2016 года.

Как писал «Ридус», несколько дней назад сообщалось о потере связи с научным космическим аппаратом «Спектр-Р», а в июне появилась информация о выходе из строя научного аппарата «Ломоносов».