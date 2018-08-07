Назван самый комфортный для жизни город в России

Первое место среди самых удобных для жизни российских городов занял Нижний Новгород, следует из рейтинга 226 лучших городов на планете, опубликованного на сайте Numbeo.

Тем не менее среди городов мира он занял лишь 109-ю позицию.

Кроме того, в список самых комфортных для жизни городов попали еще четыре российских города.

Вторым по удобству признан Санкт-Петербург (182-я строчка общего рейтинга). Далее следуют Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Топ-5 самых удобных для жизни российских городов:

Нижний Новгород Санкт-Петербург Москва Екатеринбург Новосибирск

В десятку самых удобных для жизни городов мира эксперты включили Канберру (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (Северная Калифорния, США), Аделаиду (Австралия), Цюрих (Швейцария), Мадисон (Висконсин, США), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Колумбус (Огайо, США) и Шарлотт (Северная Каролина, США).

Топ-10 самых удобных для жизни городов мира:

Канберра (Австралия) Эйндховен (Нидерланды) Роли (Северная Калифорния, США) Аделаида (Австралия) Цюрих (Швейцария) Мадисон (Висконсин, США) Брисбен (Австралия) Веллингтон (Новая Зеландия) Колумбус (Огайо, США) Шарлотт (Северная Каролина, США)

В десятку городов мира с самым низким качеством жизни, согласно рейтингу, вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия), Дакка (Бангладеш), Пекин (Китай), Манила (Филиппины), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Джакарта (Индонезия), Найроби (Кения), Хошимин (Вьетнам) и Шанхай (Китай).

Топ-10 городов мира с самым низким качеством жизни (226—177-е места рейтинга):

Каракас (Венесуэла) Лагос (Нигерия) Дакка (Бангладеш) Пекин (Китай) Манила (Филиппины) Рио-де-Жанейро (Бразилия) Джакарта (Индонезия) Найроби (Кения) Хошимин (Вьетнам) Шанхай (Китай)

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали покупательную способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортную загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат, отмечает РЕН ТВ.

Как писал «Ридус», в ноябре прошлого года Тюмень и Грозный заняли две верхние строчки в рейтинге российских городов с наиболее высоким качеством жизни, составленном специалистами Финансового университета при Правительстве РФ. Тройку лидеров замкнула Москва, опередившая ставшую четвертой Казань и расположившийся на пятой позиции Сочи.