Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России

Налог на выезд из России предложили ввести отечественные предприниматели, сообщает РИА Новости.

В Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» отметили, что в непростой международной обстановке «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма».

Поэтому они предлагают, чтобы каждый выезжающий за пределы страны, будь то гражданин РФ или иностранец, платил налог в размере 500 рублей за исключением временной остановки в России в течение 24 часов.

Обращение ассоциации, подписанное ее президентом Рахманом Янсуковым, уже направлено на имя спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

Сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность, — приводит агентство текст документа.

Как писал «Ридус», с 7 января туристы и жители Японии начали платить налог на выезд, который составил около 9 долларов, или 600 рублей. Он включен в стоимость билетов.

Кроме того, туристический налог на 25% в пиковый сезон — примерно на 30 центов США, или на 20 рублей, — увеличивает в этом году Хорватия. Однако от его уплаты освобождаются проживающие в кемпингах. Для них цены останутся прежними.

Также планируется взимать на границе налог 35 долларов США, или более 2300 рублей, с гостей Новой Зеландии. Законопроект находится на обсуждении в парламенте, его принятие ожидают к середине текущего года.



При этом платить его будут только туристы из дальних стран. Жители Австралии и островов Тихого океана будут освобождены от сбора. Полученные средства распределят на развитие туризма и экологические программы.