Тимошенко не оставила Порошенко шансов победить на выборах

Кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что у действующего главы государства Петра Порошенко нет шансов победить на президентских выборах в марте 2019 года.

«По словам Тимошенко, на проходящих в стране местных выборах возглавляемая ею партия получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» — 23%", — сообщает kp.ru.

«То есть, это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», — добавила Тимошенко.

Заявление Юлии Тимошенко прозвучало в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря.

У Юлии Тимошенко большие планы в случае победы на выборах. Накануне назвала конституцию Украины профанацией и пообещала своим избирателям принять новый основной закон, который избавил бы страну от всевластия олигархов и обеспечил бы подлинное народовластие. Представить проект новой Конституции она намерена ближе к дню голосования.

Согласно последним опросам за Порошенко готовы проголосовать 11,1% украинцев, тогда как у Юлии Тимошенко этот показатель вдвое выше. Опережает президента даже шоумен Владимир Зеленский с рейтингом около 12%.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Юлия Тимошенко пообещала украинцам добиться от России компенсации за утрату Донбасса и Крыма в размере 100 миллиардов евро.