«Аэрофлот» лишил постоянного клиента бонусных миль за мат в Инстаграме

Основатель и владелец популярного сервиса для раскрутки бизнеса в Инстаграме Александр Соколовский обвинил авиакомпанию «Аэрофлот» в недобросовестном отношении к клиентам. Не выполнив свои обязательства по перевозке пассажиров в пункт назначения в оговоренный срок, «Аэрофлот» не только не нашел с ними общего языка, но и лишил Соколовского счета в программе «Аэрофлот Бонус».

«В декабре месяце у меня произошла нехорошая ситуация с Аэрофлотом. Мы летели из Москвы в Ниццу и наш самолет совершил аварийную посадку из-за задымления в городе Вена. В какой-то момент выходит сотрудник Аэрофлота и говорит, что рейс продолжен не будет и единственное, что сделает компания — это даст возможность всем улететь в Москву на ближайшем рейсе авиакомпании, далее нужно будет подождать следующего рейса около 5 часов в Шереметьево и только потом отправиться в Ниццу», — рассказал Соколовский в Фейсбуке.



По его словам, пассажиры встретили это предложение «Аэрофлота» без энтузиазма, однако билеты на рейсы напрямую из Вены в Ниццу авиакомпания предоставлять отказалась.

«Я начал просить у Аэрофлота гостиницу и билеты на ближайший рейс в Ниццу, они просто говоря посылали меня нахрен, ну, а я, в свою очередь, начал снимать все происходящее и выкладывать это в Инстаграм, безусловно сопровождая свое негодование русским матерным, ну, а куда без него в таких ситуациях», — признался Соколовский.



Спустя какое-то время Александр Соколовский зашел купить новый билет и обнаружил, что его счет в программе «Аэрофлот Бонус» аннулирован «в связи с публикацией негативных высказываний с использованием ненормативной лексики».

«Вместо того чтобы извиниться, сделать компенсацию и вылизать со всех сторон постоянного клиента, который заносит ей бабосики только так, берет и блокирует аккаунт. У меня просто нет слов, я ору от смеха, ведь это и есть проявление лучшего в нашей стране. Аэрофлот, вам не стыдно, пупсики мои? Я, конечно, понимаю, что у вас монополия и вам все дозволено, но вам самим не стыдно за свои действия?», — возмутился Соколовский.

В комментариях к записи другие клиенты «Аэрофлота» поделились похожими историями и пожаловались на некачественное обслуживание.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на контроль качества услуг в компании, Аэрофлот видимо нанял штат SMM-менеджеров, которые отслеживают негативные отзывы в соцсетях. Это отвратительно по отношению к клиенту», — отметила Татьяна Старостина.

«Как дешевое такси повели себя. Забанили клиента. Это вопрос мышления. Тот кто управлял этим вопросом нуждается в замене», — считает Алина Михайлова.



За сутки, прошедшие с момента публикации записи, «Афрофлот» не счел нужным прокомментировать ситуацию на странице Соколовского.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как «Аэрофлот» заблокировал платиновую карту директора издания «Такие дела» Мити Алешковского за картинку в Твиттере, а до этого у авиакомпании был грандиозный скандал с дизайнером Артемием Лебедевым.