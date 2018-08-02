Пожар в Киево-Печерской лавре попал на видео

В отдельном двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, возник пожар.

Площадь возгорания поначалу составлял 200 кв. м, сообщила в Facebook Госслужба Украины по ЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 16:17 (17:15 по Москве).

Предположительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже. Затем огонь перекинулся на крышу.





В тушении пожара были задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 человек личного состава.

Примерно в 20:20 мск пришло сообщение, что возгорание на территории 400 кв. м. локализовано.

Пожар привел к обрушению перекрытия площадью 50 метров, сообщила представитель ГСЧС Светлана Водолага,



Жертв и пострадавших нет.

Видео с места пожара опубликовано в Сети.