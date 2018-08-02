Пожар в Киево-Печерской лавре попал на видео
- 14 января 2019, 20:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В отдельном двухэтажном здании, расположенном на территории Киево-Печерской лавры, возник пожар.
Площадь возгорания поначалу составлял 200 кв. м, сообщила в Facebook Госслужба Украины по ЧС.
Сигнал о возгорании поступил в 16:17 (17:15 по Москве).
Предположительно, пожар начался в одной из комнат на втором этаже. Затем огонь перекинулся на крышу.
В тушении пожара были задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 человек личного состава.
Примерно в 20:20 мск пришло сообщение, что возгорание на территории 400 кв. м. локализовано.
Пожар привел к обрушению перекрытия площадью 50 метров, сообщила представитель ГСЧС Светлана Водолага,
Жертв и пострадавших нет.
Видео с места пожара опубликовано в Сети.
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