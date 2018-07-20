Конвейер «АвтоВАЗа» остановили из-за прорыва водопровода

«АвтоВАЗу» пришлось приостановить одну из конвейерных линий по производству автомобилей Lada Largus, Lada Xray, а также некоторых машин концерна Renault-Nissan и Lada.

Причиной произошедшего стал прорыв водопровода.

«Из-за прорыва магистрального водопровода некоторые подразделения „АвтоВАЗа“ были остановлены», — сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе концерна.

Ликвидировать аварию планируется в ближайшие часы.

На это время сотрудников завода решили отпустить домой.

Ранее сообщалось, что «АтоВАЗ» готовит новый Lada Largus. Также стало известно о повышении цен на весь модельный ряд Lada.