Конвейер «АвтоВАЗа» остановили из-за прорыва водопровода
- 14 января 2019, 19:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
«АвтоВАЗу» пришлось приостановить одну из конвейерных линий по производству автомобилей Lada Largus, Lada Xray, а также некоторых машин концерна Renault-Nissan и Lada.
Причиной произошедшего стал прорыв водопровода.
«Из-за прорыва магистрального водопровода некоторые подразделения „АвтоВАЗа“ были остановлены», — сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе концерна.
Ликвидировать аварию планируется в ближайшие часы.
На это время сотрудников завода решили отпустить домой.
Ранее сообщалось, что «АтоВАЗ» готовит новый Lada Largus. Также стало известно о повышении цен на весь модельный ряд Lada.
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