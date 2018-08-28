Опубликованы лучшие фотографии с дронов за 2018 год

Жюри пятого ежегодного фотоконкурса Dronestagram объявили победителей. В конкурсе на самый впечатляющий кадр соревнуются тысячи участников со всего мира, снимая нашу планету с новых, уникальных точек зрения. Качество фотографий растёт с каждым годом, захватывая все сферы жизни: люди, животные, города, природа. Среди участников, попавших в число лучших, есть и российские фотографы.

Первое место. «Купание бегемотов в Танзании». Автор: Zekedrone

«Этот кадр, безусловно, стал главным моментом моего путешествия в Танзанию. Я попал на супер-VIP вечеринку гигантских бегемотов».

Второе место. «Рыбацкая лодка во Вьетнаме». Автор: Trung Pham

Третье место. «2 собаки, 2 человека и 4 тени». Автор: Qliebin

«Люди, собаки и их тени на черноморском пляже».





«ОвцыSheep Herding». Автор: Photographersworld

«Упавший грузовик в России». Автор: Drone Nest

«Увидел этот грузовик, лежащий возле моего дома, и поспешил, запечатлел этот момент с помощью дрона».



«Молния над Куала-Лумпур». Автор: Pete Demarco

«Урожай водяных лилий». Автор: Tuan Nguyen

«Во Вьетнаме местные жители собирают водяные лилии рано утром в реках, озерах, моют и доставляют на рынок. Это основной доход населения в разгар сезона».

«Фото над печально известной половиной пустынной дороги в Дубае». Автор: Whosane

«Лев vs Дрон». Автор: Bachirm

«В центре зимнего леса». Автор: Photographersworld

«Влюбиться». Автор: Zekedrone

«Это моё второе ежегодное исследование красивых цветов на восточном побережье США».

«Извержение вулкана». Автор: Dronecopters

«Пустыня Аль-Кудра, Арабские Эмираты». Автор: Whosane

«Красный зонт». Автор: Caesarpmr

«Чёрный песчаный пляж». Автор: Balazs3

«Волны разбиваются о Рейнисфьяра на Чёрном пляжа».

«Три фигуры в пустыне Иордан». Автор: Kolibik-Foto

«Сбор урожая травы». Автор: Tuan Nguyen

«Фермеры собирают траву в большой сезон воды».

«Окраина города Дороти в Альберте, Канада». Автор: Justen Soule

«Фермер готовит ягодную ферму ранней весной за городом Питерборо, Онтарио». Автор: Justen Soule

«Утро мирно». Автор: Tuan Nguyen

«Семья ловит рыбу в мангровом лесу Ру Ча древнего имперского города Хюэ. Это радостная, умиротворяющая, деревенская картина».

«Рыболовные сети». Автор: Tuan Nguyen

«Сельский хоккей в России». автор: Максим Тарасов

«Пляж на Бермудских островах». Автор: Арно

«Футбольное поле посреди гор Джабаль в Омане». Автор: Kolibik-Foto

«Волшебный лес». Автор: Thedon

«Лето на Кипре». Автор: Dronyofficial

«Живописное место La Marine Langevin». Автор: Dronecopters

«Лучшее место для кемпинга». Автор: Balazs3

«Бруклин». Автор: Sanllacer

«На реке». Автор: Tuan Nguyen

«Во вьетнамском городе Хюэ девушки в традиционных платьях опускают плавающие свечи на реку, чтобы помолиться за мир и счастье. Это местная духовная культура».

«Зимний лёд». Автор: Photographersworld

«Новый мост в Украине». Автор: Maxwebb

«Новый квартал города Тюмень, Россия». Автор: Imadfresh

«На пляже». Автор: Matayo

«Проект 747». Автор: Jackfreer

«Боинг-747−341 1985 года был преобразован в движущийся творческий объект для грандиозного фестиваля в пустыне „Burning Man-2018“ компанией „Big Imagination Foundation“ из Калифорнии».

«Клетки для омаров в море». Автор: Tuan Nguyen

«Выращивание лобстеров очень выгодно для людей во Вьетнаме. Но ежегодный шторм — это потенциальный риск. Смытые клетки для омаров приходится заменять на новые».

«Обычный день в Дубае». Автор: Bachirm

«Остров в форме рыбы в Хорватии». Автор: Milan Photo

«Остров в форме рыбы вдохновил создателей логотипа для Национального парка Бриуны. Адриатическое море, Хорватия».

«Лицо в зерновом поле, Германия». Автор: Photographersworld

«Заброшенный аквапарк в Дубае». Автор: Dxbdrone

«Вид на дюны в Свакопмунде, Намибия». Автор: Lukemaximobell

«Самая большая фавела в Бразилии». Автор: Ulysses Padilha

«Каноэ в водохранилищах Сингапура». Автор: John Wong

«Зимние вены рек». Автор: Balazs3

«Город Сай Гон ночью». Автор Tuan Nguyen

«Это самый большой и динамичный город во Вьетнаме».

«Соляное поле Хон Хой, Вьетнам». Автор: Trung Pham

«Сбор урожая креветок на море». Автор: Tuan Nguyen

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