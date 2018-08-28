Опубликованы лучшие фотографии с дронов за 2018 год
- 14 января 2019, 19:26
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Жюри пятого ежегодного фотоконкурса Dronestagram объявили победителей. В конкурсе на самый впечатляющий кадр соревнуются тысячи участников со всего мира, снимая нашу планету с новых, уникальных точек зрения. Качество фотографий растёт с каждым годом, захватывая все сферы жизни: люди, животные, города, природа. Среди участников, попавших в число лучших, есть и российские фотографы.
Первое место. «Купание бегемотов в Танзании». Автор: Zekedrone
«Этот кадр, безусловно, стал главным моментом моего путешествия в Танзанию. Я попал на супер-VIP вечеринку гигантских бегемотов».
Второе место. «Рыбацкая лодка во Вьетнаме». Автор: Trung Pham
Третье место. «2 собаки, 2 человека и 4 тени». Автор: Qliebin
«Люди, собаки и их тени на черноморском пляже».
«ОвцыSheep Herding». Автор: Photographersworld
«Упавший грузовик в России». Автор: Drone Nest
«Увидел этот грузовик, лежащий возле моего дома, и поспешил, запечатлел этот момент с помощью дрона».
«Молния над Куала-Лумпур». Автор: Pete Demarco
«Урожай водяных лилий». Автор: Tuan Nguyen
«Во Вьетнаме местные жители собирают водяные лилии рано утром в реках, озерах, моют и доставляют на рынок. Это основной доход населения в разгар сезона».
«Фото над печально известной половиной пустынной дороги в Дубае». Автор: Whosane
«Лев vs Дрон». Автор: Bachirm
«В центре зимнего леса». Автор: Photographersworld
«Влюбиться». Автор: Zekedrone
«Это моё второе ежегодное исследование красивых цветов на восточном побережье США».
«Извержение вулкана». Автор: Dronecopters
«Пустыня Аль-Кудра, Арабские Эмираты». Автор: Whosane
«Красный зонт». Автор: Caesarpmr
«Чёрный песчаный пляж». Автор: Balazs3
«Волны разбиваются о Рейнисфьяра на Чёрном пляжа».
«Три фигуры в пустыне Иордан». Автор: Kolibik-Foto
«Сбор урожая травы». Автор: Tuan Nguyen
«Фермеры собирают траву в большой сезон воды».
«Окраина города Дороти в Альберте, Канада». Автор: Justen Soule
«Фермер готовит ягодную ферму ранней весной за городом Питерборо, Онтарио». Автор: Justen Soule
«Утро мирно». Автор: Tuan Nguyen
«Семья ловит рыбу в мангровом лесу Ру Ча древнего имперского города Хюэ. Это радостная, умиротворяющая, деревенская картина».
«Рыболовные сети». Автор: Tuan Nguyen
«Сельский хоккей в России». автор: Максим Тарасов
«Пляж на Бермудских островах». Автор: Арно
«Футбольное поле посреди гор Джабаль в Омане». Автор: Kolibik-Foto
«Волшебный лес». Автор: Thedon
«Лето на Кипре». Автор: Dronyofficial
«Живописное место La Marine Langevin». Автор: Dronecopters
«Лучшее место для кемпинга». Автор: Balazs3
«Бруклин». Автор: Sanllacer
«На реке». Автор: Tuan Nguyen
«Во вьетнамском городе Хюэ девушки в традиционных платьях опускают плавающие свечи на реку, чтобы помолиться за мир и счастье. Это местная духовная культура».
«Зимний лёд». Автор: Photographersworld
«Новый мост в Украине». Автор: Maxwebb
«Новый квартал города Тюмень, Россия». Автор: Imadfresh
«На пляже». Автор: Matayo
«Проект 747». Автор: Jackfreer
«Боинг-747−341 1985 года был преобразован в движущийся творческий объект для грандиозного фестиваля в пустыне „Burning Man-2018“ компанией „Big Imagination Foundation“ из Калифорнии».
«Клетки для омаров в море». Автор: Tuan Nguyen
«Выращивание лобстеров очень выгодно для людей во Вьетнаме. Но ежегодный шторм — это потенциальный риск. Смытые клетки для омаров приходится заменять на новые».
«Обычный день в Дубае». Автор: Bachirm
«Остров в форме рыбы в Хорватии». Автор: Milan Photo
«Остров в форме рыбы вдохновил создателей логотипа для Национального парка Бриуны. Адриатическое море, Хорватия».
«Лицо в зерновом поле, Германия». Автор: Photographersworld
«Заброшенный аквапарк в Дубае». Автор: Dxbdrone
«Вид на дюны в Свакопмунде, Намибия». Автор: Lukemaximobell
«Самая большая фавела в Бразилии». Автор: Ulysses Padilha
«Каноэ в водохранилищах Сингапура». Автор: John Wong
«Зимние вены рек». Автор: Balazs3
«Город Сай Гон ночью». Автор Tuan Nguyen
«Это самый большой и динамичный город во Вьетнаме».
«Соляное поле Хон Хой, Вьетнам». Автор: Trung Pham
«Сбор урожая креветок на море». Автор: Tuan Nguyen
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