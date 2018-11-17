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Родителям умершего в больнице Татарстана ребенка присудили 530 тыс. рублей

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© rawpixel.com / Pexels

Альметьевский городской суд Татарстана постановил компенсировать моральный вред, причиненный родителям умершей в местной больнице новорожденной девочки.

По решению суда, с центральной районной больницы (ЦРБ) будет взыскано 530 тыс. рублей.

С больницы в пользу матери в счет компенсации морального вреда было взыскано 220 тыс. рублей, и 110 тыс. рублей штрафа, — сообщили ТАСС в суде. — В пользу отца было взыскано 200 тыс. рублей".

В 2013 году родившийся в альметьевской ЦРБ ребенок умер спустя три дня от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями, приводит агентство информацию местных СМИ.

В отношении врача-неонатолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей». Однако в итоге суд оправдал эту женщину.

В начале 2016 года стало известно о восьми младенцах, умерших в перинатальном центре в Орле.

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