Обычное куриное яйцо поставило рекорд по количеству лайков в Инстаграм

В Инстаграм побит рекорд по лайкам и поставила его фотография обычного куриного яйца, которую лайкнули уже 28,5 миллионов человек, и их количество постоянно растёт. Удивительный прецедент!

В самой тщеславной социальной сети уже много лет идёт соревнование, кто наберёт больше лайков. Пользователи создают невероятные фото, чтобы получить любовь и внимание подписчиков. Больше всего в этом преуспевают знаменитости. И до недавнего времени самой популярной фотографией в Инстаграм был снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Трогательный кадр был опубликован в феврале 2018 года и набрал больше 18 миллионов лайков.

Но к середине января люди внезапно начали лайкать фотографию куриного яйца и делать это так интенсивно, что за буквально за несколько дней банальный снимок собрал уже 28,5 миллионов лайков, и их число растёт каждую минуту!

Автор публикации в шутку предложил сместить с пьедестала славы залайканную модель и самое любопытное, что ему это удалось!

Давайте вместе поставим мировой рекорд и сделаем пост с наибольшим количеством лайков в инстаграме. Побьём текущий рекорд, который держит Кайли Дженнер 18 миллионов). У нас получится. #ЛайкниЯйцо #ВоиныЯйца #БандаЯйца — написал создатель аккаунта world_record_egg.

Людям понравилась идея. С 4 по 13 января снимок коричневого яйца на белом фоне набрал 13 миллионов лайков и об этом феномене начали писать СМИ, взвинтив небывалый ажиотаж вокруг своеобразного социального эксперимента. Пользователи во всех соцсетях стали призывать лайкать яйцо, в том числе в публикации самой Кайли, массово оставляя там яичные эмодзи.

В Сети появились многочисленные клоны аккаунта с яйцом, в котором, к слову, только одна фотография, но уже больше 3 миллионов подписчиков. Сама же Дженнер быстро сориентировалась и опубликовала свою реакцию на потерю звания автора самого популярного поста в Инстаграм. Модель запостила видео, где она разбивает яйцо на дороге и подписала ролик так: «Вот тебе, маленькое яичко!».

Владелец аккаунта world_record_egg остаётся неизвестным, но после того как фото яйца побило рекорд по лайкам за всю историю существования Инстаграм, он написал свои эмоции в сториз.



Это безумие. В какое время мы живём. Большое спасибо за всю вашу поддержку и сообщения. Я попытаюсь ответить как можно большему количеству человек. Но сейчас мне нужно идти спать. Но на этом всё не заканчивается, мы только начали. #БандаЯйца *Роняет микрофон*.





Анонимный автор странички по электронной почте ответил на несколько вопросов журналистов издания BuzzFeed и сообщил, что он — курица Генриетта, живёт в одной из деревень Великобритании, знаменитое яйцо снесла сама, и оно носит имя Юджин. Загадочная владелица аккаунта рассказала, что решила побить рекорд по лайкам после того, как прочитала статью о 20 самых популярных постах в Инстаграм: «Я просто увидела в этом вызов и захотела победить. Ничего личного».

Также «Генриетта» отметила, что получила много сообщений от веганов и просит их не беспокоиться, потому что она не собирается есть это яйцо. На вопрос «Что появилось первым — курица или яйцо», она ответила: EggGang (Яичная банда или Банда яйца).

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