Видео: в Москве водитель сбежал на своей машине с эвакуатора

В Сети опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.

Инцидент произошел накануне на подъезде к московскому аэропорту Внуково, сообщает «ТВ Центр».

На кадрах видно, как мужчина, получивший отказ от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, самостоятельно убирает ограничители, забирается на платформу эвакуатора и садится за руль. Затем он резко съезжает на дорогу задним ходом и так же стремительно покидает место инцидента.

Судя по кадрам, серьезные повреждения получили днище и передний бампер автомобиля.

Ранее сообщалось, что житель Хвалынска Саратовской области ударил сотрудника ДПС ножом в шею во время эвакуации его автомобиля.

Кроме того, «Ридус» писал о том, что автомобилист скончался от инфаркта, не сумев пережить стресс из-за эвакуации его машины.