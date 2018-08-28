Видео: в Москве водитель сбежал на своей машине с эвакуатора
- 14 января 2019, 16:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.
Инцидент произошел накануне на подъезде к московскому аэропорту Внуково, сообщает «ТВ Центр».
На кадрах видно, как мужчина, получивший отказ от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, самостоятельно убирает ограничители, забирается на платформу эвакуатора и садится за руль. Затем он резко съезжает на дорогу задним ходом и так же стремительно покидает место инцидента.
Судя по кадрам, серьезные повреждения получили днище и передний бампер автомобиля.
Ранее сообщалось, что житель Хвалынска Саратовской области ударил сотрудника ДПС ножом в шею во время эвакуации его автомобиля.
Кроме того, «Ридус» писал о том, что автомобилист скончался от инфаркта, не сумев пережить стресс из-за эвакуации его машины.
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