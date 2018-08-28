найти ×
   
  • USD +0.28
    67.19
  • EUR -0.06
    77.07
СохранитьСохранено0
×

5012118

Видео: в Москве водитель сбежал на своей машине с эвакуатора

Small f1a6d446e0

© youtube.com

В Сети опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.

Инцидент произошел накануне на подъезде к московскому аэропорту Внуково, сообщает «ТВ Центр».

На кадрах видно, как мужчина, получивший отказ от сотрудников эвакуационной службы вернуть его машину, самостоятельно убирает ограничители, забирается на платформу эвакуатора и садится за руль. Затем он резко съезжает на дорогу задним ходом и так же стремительно покидает место инцидента.

Судя по кадрам, серьезные повреждения получили днище и передний бампер автомобиля.

Ранее сообщалось, что житель Хвалынска Саратовской области ударил сотрудника ДПС ножом в шею во время эвакуации его автомобиля.

Кроме того, «Ридус» писал о том, что автомобилист скончался от инфаркта, не сумев пережить стресс из-за эвакуации его машины.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
90179835читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4349764читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

10035179читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?28 августа 2018

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3135586читать позжечитаю позже