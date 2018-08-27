Тест: Угадайте фильм по минималистичному постеру

Есть такие фильмы, которые мы пересматриваем по много раз и можем узнать по одному кадру или первым звукам. «Ридус» уже предлагал вам угадать фильм по двум деталям реквизита, который в нём использовался, также мы просили вас назвать кино, посмотрев на кубики лего. Теперь попробуйте узнать фильм по минималистическому постеру, на котором лаконично изображена основная суть кинокартины. Удачи!

Своим результатом хвастайтесь в комментариях, а тест отправьте своим знакомым киноманам.