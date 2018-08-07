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Малыш возрадовался голу и стал звездой интернета

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  • 14 января 2019, 15:57
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стало популярным видео с маленьким мальчиком, который безудержно радуется забитому голу. В начале ролика малыш сидит на стульчике и смотрит футбольный матч чемпионата Шотландии между командами «Рейнджерс» и «Селтик». Во время игры юный болельщик хлопает в ладоши, а когда «Рейнджерс» забивает гол, начинает бегать по комнате и ликовать, поднимая вверх руки.

Забавное видео было опубликовано на страничке Twitter Sportbible и быстро стало вирусным, разойдясь по соцсетям и набрав более двух миллионов просмотров. 

Зрители по достоинству оценили эмоции малыша: «Это видео заставило меня улыбаться от уха до уха», — признался один из пользователей. «Этот страстный болельщик напомнил мне самого себя в 10-летнем возрасте, когда я принял самое ужасное в жизни решение и начал смотреть футбол», — добавил другой. «Если мой племянник не окажется таким же преданным фанатом, то я буду разочарован», — написал третий.

Ранее «Ридус» публиковал забавный видеоролик, в котором малыш подражает маме, прыгающей в бассейн, и падает в воду плашмя, вызвав фонтан брызг и смех всех присутствовавших.

Также мы писали о футбольном матче среди детей, в котором папа отбил летящий в ворота мяч, толкнув туда своего сына, чем заслужил звание «Отец года».

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