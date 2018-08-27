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Покусавший полицейского адвокат пойдет под суд

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© pixabay.com

В Краснодаре завершилось расследование в отношении 41-летнего адвоката, обвиняемого в применении насилия против представителей власти.

По данным следствия, в сентябре прошлого года юрист призывал горожан принять участие в несогласованном митинге.

Сотрудники полиции составили соответствующий рапорт и предложили адвокату пройти с ними в отделение.

Мужчина сел с полицейскими в автомобиль, где одного стража порядка укусил за руку, а другого не менее трех раз стукнул локтем по лицу.

В ближайшее время уголовное дело в отношении юриста адвокатской палаты Краснодарского края будет направлено в суд, сообщается на региональном сайте СК РФ.

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