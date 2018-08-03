Технологию CRISPR применят для улучшения анибиотиков

Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне и Калифорнийского университета в Сан-Франциско применили технологию CRISPR для улучшения антибиотиков.

Во время исследования специалисты использовали технологию редактирования генов CRISPR, чтобы изучить, на какие гены влияют конкретные антибиотики.

Этот метод поможет улучшить существующие антибиотики или разработать новые препараты, считают ученые. Дело в том, что устойчивость некоторых патогенов к антибиотикам является серьезной проблемой, из-за которой многие антибиотики со временем становятся бесполезны.

Большинство людей, когда они говорят о CRISPR, имеют в виду редактирование генов. Обычно система CRISPR нацелена на ген, где она „разрезает ДНК пополам“. Ген можно редактировать, пока клетка восстанавливает повреждение, — пояснили ученые.

В своем исследовании специалисты взяли очищенную форму CRISPR, известную как CRISPRi. CRISPRi был спроектирован так, чтобы не разрезать ДНК. Вместо этого он просто нацелен на ДНК и блокирует доступ других белков к конкретному гену.

Этот эксперимент показал, что новая техника позволяет ученым провести скрининг на функцию антибиотиков в широком спектре патогенных бактерий.