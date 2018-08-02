Только 5% Земли остались нетронутыми человеком

Американские ученые провели исследование, которое показало, что люди оказывают большее влияние на Землю, чем считалось ранее.

И только 5% поверхности Земли не подвержено влиянию людей.

Авторы исследования приводят предыдущую работу, в которой этот процент был намного выше — 19%. Этот процент образуется при условии, что 95% планеты имеет некоторые признаки изменения человеком, в то время как 84% — множественные антропогенные воздействия.

В новой научной работе исследователи использовали общедоступные фотографии высокого разрешения, полученные в ходе наземных съемок, а также снимки с космических аппаратов.

Оказалось, что 30% наземных экологических регионов и 18% стран мира имеют низкую степень изменения земель и сохранили свою изначальную экосистему.

Как сообщество охраны природы, мы не можем просто сказать, что, защитив эти последние оставшиеся дикие места, сделали все, что смогли. Бóльшая часть планеты уже подвержена изменениям, и мы должны думать об этом, — пояснили авторы работы.

Нетронутые человеком места остались в основном в высоких широтах и включают в себя тундру, бореальные или таежные и умеренно-хвойные леса.