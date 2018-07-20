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Нападение с ножом на мэра Гданьска попало на видео

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© ADAM WARZAWA/EPA\TASS

В Польше во время благотворительного концерта неизвестный мужчина напал с ножом на мэра города Гданьска Павла Адамовича, сообщает местный интернет-портал Onet.

Мужчина выбежал на сцену и начал кричать, что во время работы предыдущего правительства Польши его незаконно приговорили к тюрьме.

После этого на сцене началась потасовка, во время которой градоначальнику польского города было нанесено ножевое ранение, отмечает Argumenti.ru.

Сначала Адамовича реанимировали на сцене, после чего госпитализировали. В клинике мэра Гданьска прооперировали. По словам хирурга Томаша Стефаняка, который провел операцию, состояние градоначальника очень тяжелое.

Врач отметил, что операция длилась в течение пяти часов, пришлось переливать много крови, сообщает польский телеканал TVN24.

По данным СМИ, злоумышленник пробрался на сцену по журналистскому удостоверению.

Отмечается, что напавшему на мэра 27 лет, в 2013 году его арестовали за ограбления четырех банков в Гданьске и приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы.

Нападение на Павла Адамовича попало на видео. На кадрах запечатлен момент до нападения и сам инцидент.

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