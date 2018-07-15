Американский боец UFC оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас оскорбил действующего чемпиона этой организации россиянина Хабиба Нурмагомедова, подключившись к публичной полемике между ним и ирландским бойцом Конором Макгрегором в соцсетях.

12 января Конор написал в Инстаграме, что Хабиб якобы постоянно ныл во время их боя, даже кода находился в выгодной позиции. Нурмагомедов отреагировал и в Инстаграме, и в Твиттере, напомнив Конору о поражении и отметив: «Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь».



Тогда Нейт Диас оставил в Твиттере Нурмагомедова несколько комментариев. «Я дал тебе леща, и твоя команда ничего не сделала мне. Живите с этим [нецензурное выражение]», — написал Диас. «Ты прятался за охраной и сбежал как трус, это видно на видео. Мы просто разбили твою команду в ту ночь, панк», — возразил Нурмагомедов. Нейт ответил: «Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Живи с этим».



Нейт Диас является американцем мексиканского происхождения и успешно выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. У Нейта Диаса есть старший брат Ник, который также выступал как профессиональный боец смешанных единоборств в полусреднем и среднем весе, однако был отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики. Братья Нейт и Ник славятся эпатажными выходками не только за пределами октагона, но и во время боев, провоцируя противников «стоктонскими пощечинами».



Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал культовой фигурой в российском спорте и мировой знаменитостью после победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором 7 октября 2018 года. В том бою Нурмагомедов завоевал титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, однако встреча завершилась грандиозным скандалом. Из-за многочисленных оскорблений от Макгрегора и его команды Нурмагомедов не сумел совладать с эмоциями, выпрыгнул в зрительный зал и принялся бить спарринг-партнера соперника Диллона Дэвиса. После этого завязалась массовая драка, которую организаторы турнира и полиция с трудом остановили.

Хотя титул и чемпионский пояс Хабибу удалось сохранить, церемония награждения Нурмагомедова была отменена, спортсмен был наказан дисквалификацией, а также крупным штрафом в размере 250 тысяч долларов. Тем не менее число фанатов бойца резко выросло: всего за несколько дней после боя на его Instagram подписались миллионы людей. Президент России Владимир Путин лично поздравил бойца с победой, а глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание «Почетный гражданин Грозного». В итоге Нурмагомедов продолжил свои выступления под эгидой UFC.