Немецких политиков возмутило письмо посла США по поводу «Северного потока»

Немецкие политики прокомментировали письмо посла США в Берлине Ричарда Греннела, распространенное среди компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Напомним, в обращении дипломата, оказавшемся в распоряжении местного издания Bild, содержались прямые указания на угрозу безопасности Европы и Украины, якобы связанную с продолжением реализации проекта, а также — геополитические последствия, которые несет строительство второй ветки газовой магистрали.

Знает ли господин Гернелл, что эпоха Верховных комиссаров в Германии давно прошла? — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.

Попытки представителя Вашингтона «продавить» американскую стратегию энергетической безопасности ЕС не оценил и заместитель главы парламентской фракции «Левые» Фабио Де Мази.

Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии, — приводит его слова немецкое издание Spiegel.

Параллельно с критикой позиции американского дипломата, озвученной немецкими левыми, письмо Ричарда Греннела прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Риторику представителя Соединенных Штатов он охарактеризовал как прямые угрозы европейскому бизнесу, в очередной раз упрекнув США в попытке «навязать Европе» необходимость покупки американского сжиженного природного газа.

От заявлений с призывами к Берлину отказаться от „Северного потока-2“ США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ — все это по боку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ, — написал Пушков в Twitter.



Стоит отметить, что против строительства второй нити газопровода «Северный поток» выступают не только США, но и некоторые партнеры Германии по Европейскому союзу.

Так, в минувшем декабре латвийский депутат Европарламента Сандра Калниете вынесла на рассмотрение комитета по иностранным делам резолюцию об отношениях с Россией, в которой, в частности, фигурировали положения против дальнейшей реализации энергетического проекта.

Напомним, вторая очередь газопровода «Северный поток» должна пройти по дну Балтийского моря от газонаполнительной станции в Выборге до немецкого города Грайфсвальд. Общая протяженность нити составит около 1200 километров, ее пропускная способность — 55 миллиардов кубометров в год. Реализации проекта должна завершиться в 2019 году.