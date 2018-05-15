Нобелевский лауреат поплатился за сомнения в интеллекте чернокожих

Лауреат Нобелевской премии 1962 года американский ученый Джеймс Уотсон, удостоенный почетной награды за открытие структуры молекулы ДНК, лишился своих званий из-за повторно высказанного сомнения в интеллектуальном уровне чернокожих.

Ранее специалист уже озвучивал подобные мысли в 2007 году, в следствии чего был вынужден оставить должность директора исследовательской лаборатории в Колд Спринг Харбор, передает BBC.

На этот раз поводом для новой волны гонений на 90-летнего ученого послужило его высказывание, сделанное в эфире одной из вечерних программ на американском телевидении.

В своей речи биолог, который в настоящий момент восстанавливается от последствий автомобильной аварии и, по словам его сына, может недостаточно ясно осознавать происходящее вокруг, вновь упомянул свою теорию о взаимосвязи между генетическими различиями и уровнем интеллекта представителей негроидной и европеоидной рас.

После этого заявления лаборатория, ранее возглавляемая Уотсоном, выпустила официальное обращение, в котором назвала слова исследователя «бездоказательными и безрассудными».

В виду последних заявлений Джеймса Уотсона лаборатория аннулирует его звания почетного канцлера, почетного профессора и почетного попечителя, — говорится в заявлении научного центра.

Ранее, выступая с аналогичными предположениями в 2007 году, биолог говорил, что несмотря на его надежды на равенство всех людей, «те, кому приходилось работать с чернокожими сотрудниками, убеждались, что это не так», отмечает агентство.

Вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему. Тестирования показывают, что это не так, — заявлял в 2007 году профессор Уотсон.

Семь лет спустя, в 2014-м, опальный ученый продал свою золотую Нобелевскую медаль в знак протеста против начавшихся гонений со стороны научного сообщества. На продаже уникального лота биологу удалось заработать 4,8 миллиона долларов.